Neue Wege im Xylon

Schwetzingen. Es ist eine Idee, die schon der 2019 verstorbene Xylon-Gründer Otto Mindhoff hatte: Künstler von außerhalb in die Werkstätten nach Schwetzingen zu holen. Posthum setzt der Xylon-Verein diesen Gedanken nun um und verbindet ihn zugleich mit einer Ausstellung: Peter Robert Keil zeigt aktuell seine Arbeiten und nutzte in den zurückliegenden Wochen auch das Atelier in Schwetzingen.

„Das Atelier bietet eine kreative Atmosphäre und Schwetzingen ist eine sehr charmante Stadt, in der man gern lebt und die den Bewohnern neben Restaurants, Bäckereien und schönen Läden auch viel Kulturelles bietet“, fasst der Künstler zusammen. Seine Werke bestechen durch Farben, Linien und Unterschiedlichkeit, sodass es nie langweilig wird. kaba