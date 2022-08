Neuer Amtsleiter

Schwetzingen. Marco Grübbel ist neuer Leiter des Amtes Mannheim und Heidelberg des Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-Württemberg. In einer Festveranstaltung im Schwetzinger Schloss äußerte sich Finanzstaatssekretärin Gisela Splett über den neuen Leiter: „Marco Grübbel bringt viel Erfahrung in der Bautechnik und die besten Voraussetzungen mit, um das Amt erfolgreich zu leiten.“ Vorgänger Bernd Müller wurde nach gut 40-jährige Arbeit in der Staatlichen Vermögens- und Hochbauverwaltung in den Ruhestand verabschiedet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Amt ist das größte des Landesbetriebs Vermögen und Bau mit 223 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von über 200 Millionen Euro. Der Landesbetrieb ist für 8000 landeseigene Gebäude zuständig. lh/zg