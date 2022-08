Neuer Wirt im Kaffeehaus

Schwetzingen. Nach fünf Jahren übergibt Bernd Lehnert das Kaffeehaus in neue Hände. Das Kultlokal am Schwetzinger Schlossplatz wird künftig von Marko Renic geführt, der auf der anderen Seite des Platzes bereits die Cantina Mexicana betreibt. Lehnert führt persönliche Gründe für seinen Rückzug aus der hiesigen Gastronomie an, will aber weiterhin im Stadtmarketing mithelfen, um diesen Gewerbezweig weiter voranzubringen.

Die Welde Braumanufaktur freut sich auf den neuen Betreiber. „Uns ist es wichtig, dass die vier Welde-Objekte am Schlossplatz gut funktionieren. Zwei der drei verpachteten Lokale sind jetzt in der zuverlässigen Hand von Marko Renic, eins betreiben wir weiterhin selbst“, sagt Vertriebsmanager Mario Heider.

Marko Renic übernimmt das komplette Kaffeehaus-Team und will das Haus im bisherigen Stil fortführen. jüg