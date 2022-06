Neues Areal wächst

Brühl. Im Süden der Hufeisengemeinde entsteht aktuell der Sportpark-Süd als neue Heimstätte des FV Brühl. Wenn weiterhin alles nach Plan läuft, können die Fußballer und Leichtathleten des Vereins im Herbst von ihrem angestammten Domizil am Schrankenbuckel in den Sportpark umziehen.

Bürgermeister Dr. Ralf Göck sieht in der Entwicklung des Areals für den FV ein entscheidendes städtebauliches Projekt – sowohl in den vergangenen als auch nächsten zehn Jahren. Alle beteiligten und betroffenen Vereine hätten profitiert und der Schrankenbuckel könne durch mehr als 300 Wohneinheiten aufgewertet werden – was wiederum dem Gemeindesäckel zugute käme. mgw