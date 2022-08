Niederlage in Nachspielzeit

Sandhausen. Kwadwo Duah hat den Negativtrend des 1. FC Nürnberg in der 2. Fußball-Bundesliga vorerst beendet und dem SV Sandhausen in der dritten Minute der Nachspielzeit einen fast sicher geglaubten Punkt entrissen. Die Franken drehten am Samstag das Spiel beim SVS und gewannen dank einer Leistungssteigerung mit 2:1 (0:1).

Die Hausherren, die durch Bashkim Ajdini in Führung gegangen waren (33.), kassierten die erste Heimniederlage der Saison. Nürnberg kletterte nach den Toren von Christoph Daferner (49.) und Duah (90.+3) in der Tabelle auf den elften Platz und überholt die Baden-Württemberger.