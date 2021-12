OB Pöltl zieht Bilanz

Schwetzingen. Oberbürgermeister Dr. René Pöltl zieht im Gespräch Bilanz eines weiteren Jahres, in dem die Pandemie die Regeln machte. Er geht auf erfolgreich abgeschlossene Projekte ein sowie auf anstehende. Das Stadtoberhaupt bezieht auch Stellung zur Finanzlage und sagt klar, dass es im Bereich der sogenannten „Freiwilligen Aufgaben“, zu denen etwa das Freizeitbad Bellamar, die Vereins- und Kulturförderung gehören, keine Einsparungen geben wird: „Wir haben uns das in diesem Jahr sehr genau angeschaut und uns dann anstelle von Kürzungen für ein Einfrieren der Ausgabenhöhe bis zum Ende der laufenden Wahlperiode des Gemeinderats entschieden“, so Pöltl. kaba

