OB Seiler freut sich über Zahlen

Speyer. Da frohlockte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler ertsmals während der schon lang andauernden Corona-Pandemie: Erstmals hat das Land Rheinland-Pfalz nun der Stadt ein Impfquotenmonitoring mit Stand übermittelt. Zum 30. Juni haben bereits 69,32 Prozent der Menschen über 18 Jahre mit Wohnort Speyer ihre Erstimpfung erhalten. Bei 47,63 Prozent konnte die Impfserie bereits abgeschlossen werden, sodass vollständiger Impfschutz besteht, heißt es darin.

„Die hohe Impfquote in unserer Stadt stimmt mich hoffnungsvoll, dass wir bald die sogenannte Herdenimmunität erreichen und uns dies den dauerhaften Ausweg aus der Corona-Pandemie ebnet“, betont Seiler. „Fast 70 Prozent der Menschen in unserer Stadt sind erstgeimpft – das spricht für eine erfreulich hohe Impfbereitschaft. Umso wichtiger ist mir der Appell an jene, die noch keinen Termin vereinbart haben: Lassen Sie sich impfen, schützen Sie sich und andere und tragen Sie dazu bei, dass wir diese Pandemie so schnell wie möglich hinter uns lassen können“, so Seiler. Die Erfahrungen der letzten Monate zeigten, dass die Impfstoffe sicher und wirksam seien, so die OB.

Bisher hatte die Stadt nur Zugriff auf die statistischen Daten derjenigen Personen, die im Speyerer Impfzentrum geimpft wurden, die aber nicht unbedingt in Speyer wohnhaft sein müssen. Bürger der Stadt, die außerhalb geimpft wurden, konnten in der Statistik auch nicht erfasst werden. Das Monitoring, dass das Land Rheinland-Pfalz nun zur Verfügung gestellt hat, lasse erstmals gestützte Rückschlüsse über die tatsächliche Höhe der Impfquote in Speyer zu. Für eine statistische Unschärfe sorgen allerdings die Daten der Kassenärztlichen Vereinigung, die lediglich nach dem Ort der Impfung erfasst sind.

Jetzt auch ein Angebot für Schüler

Während der Impfstoff lange Zeit Mangelware war, können inzwischen Biontech-Vakzine für Erstimpfungen in unbegrenzter Menge bestellt werden. Der Speyerer Professor Gerald Haupt und seine Ärztekollegen, die bereits zwei Drive-Thru-Aktionen durchführten, bieten deshalb in den nächsten zwei Wochen auf Wunsch von Eltern in mehreren weiterführenden Speyerer Schulen Impftermine an. jüg

