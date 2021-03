Speyer. Nachdem am Mittwochabend die neuen Testangebote für alle Bürger bundesweit beschlossen wurden, hat sich die Stadt Speyer schnell auf den Weg gemacht und bereits am Freitag beschlossen, dass das Schnelltestangebot in der Stadt ausgeweitet wird.

„Das bereits jetzt umfassende Corona-Schnelltestangebot der Stadt in Zusammenarbeit mit dem Arbeiter-Samariter-Bund wird weiter ausgebaut. So gibt es aufgrund freier Kapazitäten nicht nur für Lehrkräfte mittwochs die Möglichkeit für einen Schnelltest. Ab dem 10. März können sich mittwochs alle Speyerer Bürger zwischen 18 und 20 Uhr in den Räumlichkeiten der Jugendförderung in der Seekatzstraße 5 auf das Coronavirus gratis testen lassen.

Termine können ab sofort online unter www.termine-reservieren.de/termine/speyer/ oder telefonisch montags bis freitags zwischen 12 und 14 Uhr unter 06232/6 95 99 67 vereinbart werden. jüg