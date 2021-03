Rhein-Neckar. Überall in der Kurpfalz – außer in Mannheim, wo die Inzidenz leider noch zu hoch ist – öffneten am Montag die Geschäfte komplett. Ob Schwetzingen, Brühl, Hockenheim oder Weinheim: Überall konnte man in glückliche Gesichter von Ladenbesitzern und Kunden blicken, die Innenstädte waren gut besucht, aber keineswegs überfüllt. Als Barbara Hennl-Goll, Inhaberin der Bücherinseln in Schwetzingen und Brühl, um 9 Uhr ihren Laden öffnet, sind die ersten Kunden bereits da. Sie haben die kleine Buchhandlung vermisst. Verunsicherung herrscht teilweise dennoch: Immer wieder rufen Kunden in den Schwetzinger Geschäften wie beim Salamander Schuhhaus an und wollen einen Termin ausmachen oder fragen, ob tatsächlich geöffnet ist.

AdUnit urban-intext1

Von glücklichen Kunden und emotionalen Momenten berichtet Nikolina Visevic, Leiterin der Geschäftsstelle des Citymarketingvereins „Pro Heidelberg“. Viele Händler hätten sich am Sonntag noch telefonisch versichern lassen, dass sie wirklich öffnen dürfen. Während inhabergeführte Läden fix wieder Kunden empfangen könnten, brauche der eine oder andere größere Filialist in der Hauptstraße wohl „noch ein oder zwei Tage“, bis die Logistik wieder eingespielt läuft. Seit Mittwoch hatten die Einzelhändler auf das Signal gewartet, am Sonntagmittag gab das Land Baden-Württemberg seine neue Verordnung heraus.

Für einen Montag ist auch in Weinheim einiges los. Vor der Weinheim Galerie hat eine Mutter ihre drei Töchter im Schlepptau – und zwei große Einkaufstüten dabei. „Kleidung online zu bestellen, das nervt mich. Wenn wir die Sachen am Computer aussuchen, sind die Kinder total begeistert – aber dann sind Farbe oder Schnitt doch ein anders als abgebildet – und dann muss ich alles zurückschicken“, sagt sie und hat deshalb gleich die Gelegenheit für eine Shoppingtour genutzt. jüg