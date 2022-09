Okoroji fehlt SVS lange

Sandhausen. Für Chima Okoroji vom Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen ist die Hinrunde vorzeitig zu Ende. Der Linksverteidiger des Tabellen-15. hat sich vor dem Spiel am Samstag (13 Uhr) beim Absteiger SpVgg Greuther Fürth im Training den Mittelfuß gebrochen.

„Wir bedauern seine Verletzung sehr“, sagte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca am Donnerstag. Okoroji, der am Freitag operiert werden soll, stand in allen neun bisher absolvierten Ligaspielen in der Startformation. Ersetzen könnten ihn möglicherweise Arne Sicker oder Philipp Ochs. dpa/lsw