Open Air für Whisky-Fans

Schwetzingen. Die Whisky-Spring gibt’s jetzt erstmals im Herbst. Sie findet nun im hoffentlich nicht „verflixten“ siebten Jahr vom 17. bis 19. September auf der Blumenwiese im Schwetzinger Schlossgarten statt, dort, wo sonst die Musikstars aus aller Welt ihre Konzerte geben.

Der Grund ist klar: Die Verordnungen zur Corona-Pandemie lassen es derzeit einfach nicht zu, eine größere Veranstaltung in Innenräumen zu planen. Vergangenes Jahr – kurz vor dem Lockdown – kamen mehr als 3000 Besucher an drei Tagen in die Zirkelsäle und probierten einige der hier angebotenen gut 1200 verschiedenen Abfüllungen.

„Für unsere Whisky-Freunde haben wir auf eine Open-Air-Veranstaltung umgeschwenkt und verwandeln das Festivalgelände in eine Stadt mit 27 Zelten. Hier finden 24 Aussteller Platz“, sagt Organisator Joe Seidel. Foodtrucks und das Schlossrestaurant „Theodors“ sorgen für passendes Essen und Getränke. Die Messezeit wird in fünf Slots eingeteilt, damit nie zu viele Menschen auf dem Gelände sind. Tickets gibt’s personalisiert nur online unter www.whisky-spring.de jüg