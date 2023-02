Originell und kreativ

Oftersheim/Eppelheim. Fasnachtsveranstaltungen haben die hiesigen Kommunen aktuell fest im Griff. In Oftersheim gab es gleich den „Doppelpack“ – nachmittags ging der Kindermaskenball des Carneval Clubs Grün-Weiss in der vollen Roland-Seidel-Halle und am Abend die Ü36-Faschingsparty des TSV Oftersheim im Rose-Saal über die Bühne. Originelle und kreative Kostüme waren überall zu bestaunen.

Das gilt insbesondere für die Motto-Prunksitzung des Eppelheimer Carneval Clubs (ECC): „Ganz Eppele zieht’s dieses Jahr ins ECCinema“. Dabei wurde die ausverkaufte Rudolf-Wild-Halle zum Kinosaal umfunktioniert. 400 Gäste zeigten sich von den Darbietungen von Groß und Klein begeistert. Schlagfertigkeit bewies zudem Bürgermeisterin Patricia Rebmann bei einem herausfordernden Reim-Wettbewerb. jog