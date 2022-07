Ortsmitte wird zur Feierzone

Oftersheim. Großer Ansturm zwischen Rathaus und Gemeindepark in Oftersheim: Bei der zehnten Ausgabe des Ortsmittefestes haben am Wochenende zahlreiche Besucher das sommerliche Wetter genossen und ein vielfältiges Programm erlebt. Für die jüngeren Gäste gab es ein buntes Kinderprogramm mit vielen Aufführungen, Musik und Tanz. Auch der Mittelaltermarkt war ein Besuchermagnet: Feuershow, altertümliche Atmosphäre und viele Mitmachangebote kamen super an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bis in den Abend spielten die Bands „Papi’s Pumpels“ und „Athi Rocks“ auf, um der feiernden Menge einzuheizen. Der ökumenische Gottesdienst am nächsten Morgen sorgte hingegen für eher kontemplative Momente. beju