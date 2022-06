Park schließt früher

Schwetzingen. Schloss in Flammen bildet an diesem Samstag den Höhepunkt des Mannheimer Mozartsommers im Schlossgarten Schwetzingen. Aus diesem Grund schließt der Park bereits um 17 Uhr – um 16 Uhr ist Kassenschluss.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dann laufen die Vorbereitungen für die große Operngala und das anschließende Feuerwerk auf Hochtouren. Tickets für Schloss in Flammen gibt es ab zirka 17 Uhr an der Kasse am Haupteingang. Sitzplätze gibt es zwischen 35 und 85 Euro, Picknickplätze sind für 30 Euro zu haben. Der Einlass zur Veranstaltung wird ab zirka 18 Uhr erfolgen. Es stehen dann drei Eingänge – der Haupteingang, der Eingang Dreibrückentor und der Eingang Zähringerstraße – zur Verfügung. Der Veranstalter gibt noch einige Hinweise in Bezug auf Dinge, die nicht mitgebracht werden dürfen. kaba