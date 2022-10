Pascal Seidel: Der nächste Schritt

Oftersheim. Soweit ist alles vorbereitet: In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am Dienstagabend wurden die Ampeln auf Grün geschaltet, was die offizielle Vereidigung des neuen Bürgermeisters Pascal Seidel (39) anbetrifft, die am 15. November feierlich um 18.30 Uhr im Gemeindesaal der evangelischen Kirche über die Bühne gehen wird.

Die Veranstaltungsleitung übernimmt Mitte November Bürgermeisterstellvertreter und Ex-Richter Michael Seidling (Freie Wähler), so wurde es im Ratssaal des Rathausen von den Oftersheimer Räten beschlossen.

Noch sitzt Pascal Seidel (l.) im Publikum, bald leitet er die Sitzungen. © lenhardt

Ferner stimmten sie über die Besoldungsgruppe von Pascal Seidel ab, der als Zuschauer und Zuhörer im Publikumsbereich saß. Demnach gehört der Noch-Ordnungsamtsleiter der Stadt Schwetzingen künftig mit seinem Amtsantritt Anfang November als Bürgermeister der Gehaltsgruppe B3 an. ske/jog