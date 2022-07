Oftersheim. Die insgesamt 22 Mitglieder des Oftersheimer Gemeinderates ließen am Donnerstag kurz vor 18 Uhr eine politische „Bombe“ hochgehen. In einer gemeinsamen Stellungnahme, von allen fünf Fraktionen – Freie Wähler (FVW), CDU, Grüne, SPD und FDP sowie deren Vertreter – lückenlos unterzeichnet, werfen sie dem amtierenden Bürgermeister Jens Geiß (CDU) schwere Versäumnisse in seiner seit 2014 andauernden Amtsperiode als Rathauschef vor, obgleich sein Name nicht genannt wird.

Mit der Stellungnahme möchten alle Fraktionen „klare Wünsche an den oder die Bürgermeisterin der nächsten acht Jahre richten“. Sie schreiben weiter: „Fest steht für uns 22: Kein ,Weiter so‘!“ Die Initiative gleicht einem Misstrauensvotum. Die bevorstehende Bürgermeisterwahl am 18. September birgt bereits im Vorfeld jede Menge Brisanz. Ab sofort geht es um harte Fakten und um inhaltliches Arbeiten. jog

