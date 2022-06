Polizei ist gewappnet

Hockenheim. Für das Download-Festival und den einzigen Auftritt von Metallica in Deutschland in diesem Jahr am Freitag, 24. Juni, auf dem Hockenheimring erwartet der Veranstalter bis zu 70 000 Besucher. Für die An- und Abreise der Besucher hat die Stadt Hockenheim gemeinsam mit der Hockenheim-Ring GmbH ein Verkehrskonzept entwickelt, sodass sich die zu erwartenden Verzögerungen und Staus möglichst in Grenzen halten. Situationsbedingt kann der Einsatzleiter der Polizei vor Ort entscheiden, die L 723 (die Landesstraße zwischen Walldorf und Hockenheim) sowie die Nordanbindung als Einbahnstraße einzurichten.

Die Deutsche Bahn setzt während der Abfahrtsphase mehrere Zusatzzüge ein, um die erhöhten Mitfahrerkapazitäten fassen zu können. Der Veranstalter erwartet, dass etwa zehn Prozent der Besucherinnen und Besucher mit der Bahn beziehungsweise öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen werden.

Besucher der Veranstaltung sollten reichlich Zeit für die An- und Abreise mit einplanen. aw