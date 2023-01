Raser auf Wirtschaftsweg

Oftersheim. Neues Aufregerthema in Oftersheim: Ein Wirtschaftsweg ortsauswärts, parallel zur Bundesstraße B 291 verlaufend, sorgt für Diskussionsstoff. Kritiker bemängeln, dass dieser Abschnitt längst zur „Autorennstrecke“ verkommen ist und einen Gefahrenherd vor allem für Familien und Spaziergänger darstellt, zumal die Fahrstraße ausschließlich für land- und forstwirtschaftlichen Verkehr ins Naherholungsgebiet der Oftersheimer Dünen und in den Hardtwald führt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bürgermeister Pascal Seidel, seit Anfang November im Amt, weiß um die Bleifuß-Problematik. In Absprache zwischen Ordnungsamt und Polizei soll die Beschilderung optimiert werden. Seidel appelliert an Vernunft und Rücksichtnahme unter allen Verkehrsteilnehmern: „Wir können als Gemeinde nicht 24 Stunden am Tag und rund um die Woche kontrollieren“, sagt der Rathauschef auf Nachfrage. jog