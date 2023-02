Rehlingers Mahnung

Brühl. Trotz eines freudigen Anlasses war beim SPD-Kreisverband kein Ausweichen ins Seichte möglich. Die Genossen feierten in der Festhalle das 50-jährige Bestehen der in Brühl-Rohrhof gegründeten Rhein-Neckar SPD, die nach einer schweren Geburt 1973 nun blendend dasteht. Unter der Politprominenz weilte Saarlands Ministerpräsidentin Anke Rehlinger in Brühl.

Die SPD-Politikerin beleuchtete in ihrem Festvortrag das große Ganze, übte Kritik an Putins Krieg und warnte zugleich vor der Eskalationsgefahr. Ferner beschäftigte sie sich mit den Themen Migration, Energieversorgung, Arbeitsplätze und Soziales. Kinder in Armut würden ein Land beschämen, die Zukunft dürfe „kein Angstraum“ werden. jog