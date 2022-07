Reiter-Asse messen sich in Schwetzingen

Schwetzingen. Nachdem die Austragung des Schwetzinger Springturniers wegen einer defekten Stromhauptleitung sogar gefährdet war, läuft jetzt alles in geordneten Bahnen. Am zweiten Turniertag mit insgesamt sieben Springprüfungen durfte sich der ausrichtenden Reiterverein Schwetzingen auch über zwei dritte Plätze seiner jungen Mitglieder Corina Halbach und Vera Weber freuen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Klasse M Der zweite Tag des großen Schwetzinger Springturniers 13 Bilder Mehr erfahren

Sportlich stehen am Wochenende zwei Highlights auf dem Programm: An beiden Tagen wird auf der Anlage am Rande des Sternallee-Waldes eine schwere S-Prüfung ausgetragen, für die sich zahlreiche renommierte Reiter aus der Region und weit darüber hinaus angemeldet haben. Krönender Abschluss ist der Große Preis der Stadt Schwetzingen am Sonntagnachmittag.

Mehr zum Thema Klasse M Der zweite Tag des großen Schwetzinger Springturniers 13 Bilder Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Lions Club Wolfgang Klein übernimmt das Präsidentenamt Mehr erfahren Schwetzingen Sängerbund lädt zum Fest Mehr erfahren