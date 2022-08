Rekordzahl an Besuchern

Schwetzingen. Nach sieben Konzerten im Schwetzinger Schlossgarten blickt Rolf Weinmann, Geschäftsführer der Veranstaltungsagentur Provinztour, im Interview zufrieden auf die erste Ausgabe von Musik im Park seit 2019 zurück. So gab es mit rund 30 000 verkauften Tickets einen neuen Rekord zu verzeichnen – wobei dieser natürlich auch der höheren Anzahl an Konzerten geschuldet ist. Trotz der großen Personalprobleme in der Eventbranche zeigt sich der Veranstalter mit Ablauf und Organisation der Konzertreihe zufrieden – verrät aber doch, dass der jetzige Zustand kein dauerhafter werden dürfe. Ganz besonders lobt er übrigens die Leistung des Gastronomieteams vom Schlossrestaurant.

In Sachen Musik kann und will Weinmann zwar während der noch laufenden Verhandlungen keinen Ausblick darauf geben, wer möglicherweise 2023 auf der Schwetzinger Bühne stehen wird, aber er äußert sich dazu, von welchen Künstlern er selbst für seine Open Airs in Schwetzingen träumt: Er nennt dabei die Namen Sting und Robert Plant. lh