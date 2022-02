Rheinland-Pfalz kündigt Bußgeld an

Mainz. Beschäftigte in Einrichtungen des Gesundheitswesens und der Pflege müssen in Rheinland-Pfalz mit einem Bußgeld von 500 Euro rechnen, wenn sie der ab 16. März geltenden Impfpflicht nicht nachkommen. Wer beharrlich eine Impfung verweigere, solle im Regelfall auch mit einem Betretungsverbot für seinen Arbeitsplatz belegt werden, kündigten Gesundheitsminister Clemens Hoch und Sozialminister Alexander Schweitzer (beide SPD) am Montag in Mainz an.

„Wir werden in Rheinland-Pfalz dafür sorgen, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht kein zahnloser Tiger ist“, erklärte Hoch. Aufgrund der hohen Impfquote von über 92 Prozent habe das Land auch geringere Probleme bei der Umsetzung als andere Regionen. epd