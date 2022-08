Sackgasse Elektroautos?

Hockenheim. Der einfache Umstieg von Öl auf Strom scheint keine nachhaltige Lösungsstrategie für unsere künftige Mobilität zu sein. So sieht es jedenfalls unser Autor Stefan Kern, der seine Zukunftsserie in dieser Zeitung mit einem Lesestück über die Elektromobilität fortsetzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kern nimmt dabei die neue Abhängigkeit von Seltenen Erden und Rohstoffen wie Kobalt und Lithium in den Blick, die für den Batteriebetrieb unabdingbar sind und deren Förderung zumindest in einzelnen Ländern grenzwertig und umweltschädlich erscheint. Führt uns also die Konzentration auf Elektromobilität in eine neue Sackgasse? Muss es nicht ein ganz neues Denken in der Verknüpfung von Angeboten geben? jüg