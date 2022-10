Sandhausen chancenlos

Paderborn/Sandhausen. Der SC Paderborn ist seiner Favoritenrolle im Duell mit dem SV Sandhausen gerecht geworden und klettert in der 2. Fußball-Bundesliga auf einen direkten Aufstiegsplatz. Durch das 3:0 (1:0) am Sonntagnachmittag belegen die Ostwestfalen dank der besseren Tordifferenz nun den zweiten Rang. Der Rückstand auf den neuen Spitzenreiter SV Darmstadt 98 beträgt nach dem achten Saisonsieg zwei Zähler.

Der SVS kassierte nach der Befreiung gegen den 1. FC Magdeburg wieder einen Rückschlag, war in Paderborn quasi chancenlos und fällt auf den 15. Platz zurück. Bereits am Mittwochabend erwartet die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz den nordbadischen Rivalen Karlsruher SC in der zweiten Runde des DFB Pokals. sz/dpa