Sandhausen startet gegen Düsseldorf

Sandhausen. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Freitagmittag den Spielplan der 2. Fußball-Bundesliga für die kommende Saison 2021/22 bekanntgegeben. Der SV Sandhausen startet dabei mit einem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf.

Am 24. oder 25. Juli empfangen die Schwarz-Weißen die Fortunen im BWT-Stadion am Hardtwald. Die Terminierungen der ersten Partien wird die DFL in der kommenden Woche bekanntgeben. Im ersten Auswärtsspiel gastieren die Sandhäuser am zweiten Spieltag (30. Juli bis 1. August) beim SSV Jahn Regensburg, ehe es zwischen dem 6. und 9. August mit der ersten DFB-Pokalrunde weitergeht. Hier werden die Sandhäuser Heimrecht genießen. An diesem Samstag, 26. Juni, findet das Testspiel gegen Zweitligaabsteiger Würzburger Kickers statt. sz