Schicksale und Puppen

Schwetzingen. Das wird eine spannende Premiere am Freitag, 29. April, bei den Schwetzinger SWR Festspielen im Rokokotheater des Schlosses. Lebensgroße Puppen spielen mit Schauspielern und Sängern zusammen in der Uraufführung der Oper „Kapitän Nemos Bibliothek“. Der Intendant des Puppentheaters Halle, Christoph Werner, hat das Stück eher klassisch inszeniert und erzählt im Gespräch mit dieser Zeitung, wie er die „Vierfüßler“-Puppen und die Schauspieler zusammenspannt und es so schafft, dass die Erwachsenen einen Blick in ihre verwechselte Kindheit werfen können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Derzeit laufen die Proben im Schwetzinger Schloss. Johannes Kalitzke hat die Musik für das Auftragswerk der Schwetzinger und Bregenzer Festspiele komponiert, die hier erstmals zusammenwirken. Das Libretto stammt von Julia Hochstenbach. Die Geschichte spielt in einem nordschwedischen Dorf, einer Welt von Armut und bigotter Religiosität, in die hinein zwei Jungen geboren werden. Sie sind der Mutter des jeweils anderen wie aus dem Gesicht geschnitten, denn sie wurden bei der Geburt vertauscht. Nachdem das Gericht den Rücktausch anordnet, nimmt die Tragödie ihren Lauf.

In „Kapitän Nemos Bibliothek“ spielen Puppen und Schauspieler. © SWR/ Witt

Wie kann man einen solchen Verlust von Liebe, Geborgenheit und Vertrautheit aushalten? Und doch wohnt der Düsterheit des Themas auch immer wieder die Hoffnung neuer Chancen inne, die Per Olov Enquist schon als Autor der Romanvorlage gesehen hatte. jüg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2