Schlagerspiel für Kurpfalz-Bären

Ketsch. Auf die Kurpfalz-Bären wartet an diesem Samstag ein Schlagerspiel in der 2. Handball-Bundesliga Frauen: Denn die Ketscherinnen erwarten Mitabsteiger 1. FSV Mainz 05 in der heimischen Neurotthalle.

Die Bären haben den Abstieg aus dem Oberhaus sehr gut verkraftet und stehen nach sechs Pflichtspielen noch ohne Niederlage da. Gerade rechtzeitig steht Leonie Moormann den Kurpfalz-Bären wieder zur Verfügung. Die Torhüterin verpasste einen Großteil der Vorbereitung aufgrund einer Ellenbogen-Operation. Das Duell gegen Mainz 05 wird ihr Heim-Comeback. „Wir hoffen auf eine volle Halle und erwarten ein hochklassiges Duell“, sagt die Ex-Mainzerin. ali