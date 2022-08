Schlamm zerstört Bad

Altlußheim. Bestürzung im Altlußheimer Rathaus: Schwere Unwetter haben am Wochenende zu Zerstörungen in der Partnergemeinde Gersdorf in Sachsen geführt. Besonders betroffen ist das Freibad, das unter einer Schlammlawine begraben wurde. Mit dem Ergebnis, dass der Badebetrieb für dieses Jahr beendet ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Noch ist die Schadenshöhe nicht bekannt, erst müssen im Bad Sicherungsmaßnahmen vorgenommen werden. Doch Gersdorfs Bürgermeister Erich Seidel rechnet mit einem Schaden allein am Bad von rund fünf Millionen Euro.

Bürgermeister Uwe Grempels hat sofort Kontakt mit seinem Amtskollegen aufgenommen und steht bereit, sollte Hilfe benötigt werden. Sei es durch Arbeitskraft, sei es durch Spenden. aw