Schreibt Ingrid Noll für Ketscher Bühne?

Schwetzingen. Erfolgsautorin Ingrid Noll las im Schlossrestaurant „Theodors“ in Schwetzingen aus ihrem neuesten Roman „Kein Feuer kann brennen so heiß“ (Diogenes-Verlag). Die Weinheimerin wurde dabei von ihrem Publikum geradezu gefeiert. Und die 85-Jährige bekam einige Aufträge mit: So wünschte sich beispielsweise Dirk Berger von der Ketscher Theatergruppe „Rampenlicht“ ein für die Bühne adaptierbares Stück aus der Feder von Ingrid Noll. „Da ich sicher 107 werde, kann ich das einplanen“, stellte diese süffisant mit Blick auf das hohe Alter ihrer Großmutter (105) und Mutter (106) in Aussicht. kaba

