Schüler lernen schwimmen

Hockenheim. Trotz der Winterpause des Aquadroms müssen Schüler nicht auf ihren Schwimmunterricht und Wassersportler nicht auf ihr Training verzichten. Laut Aquadrom-Betriebsleiter Gregor Ries sind neun Schulen aus Hockenheim und Umgebung regelmäßig zu Gast im Freizeitbad. Der Schwimmverein Hockenheim habe noch 900 Kursplätze abzuarbeiten, um Kindern zu zeigen, wie sich sicher über Wasser halten können.

In der seit 31. Dezember 2021 geltenden Winterpause, die zunächst bis Ende März dauern dürfte, stehen im Aquadrom keine größeren Arbeiten an – diese sind in der 15-monatigen Schließungsphase nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie ausgeführt worden. Drei Viertel der rund 40 Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, der Rest hält die Technik in Schuss, die während der Schließzeit uneingeschränkt weiterläuft. müm