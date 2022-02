Schuldenberg in 15 Jahren halbieren

Eppelheim. Im Oktober hat der Gemeinderat Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung verabschiedet, um die Schulden der Stadt in Höhe von rund 30 Millionen Euro abzubauen. Unter anderem wurden die Steuern erhöht sowie Kulturprogramm und Stadtfest gestrichen. Bis 2023 sollen die Schulden auf 29 Millionen Euro gesenkt und in den nächsten 15 Jahren halbiert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen keine neuen Schulden aufgenommen werden. Die Einsparungen sollen allerdings nicht auf Kosten der Substanz gehen, betonte Hauptamtsleiter Michael Seip in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Der Klimaschutz steht dabei im Fokus.

Bei zwei Enthaltungen der Eppelheimer Liste beschloss das Gremium den Haushaltsplan sowie die Haushaltssatzung, den Finanzplan mit Investitionsprogramm und den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung. mgw

