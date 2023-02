Schwartz freigestellt

Sandhausen. Fußball-Zweitligist SV Sandhausen sah sich nach der 0:3 (0:1)-Niederlage gegen den Karlsruher SC am 21. Spieltag zum Handeln gezwungen und hat Cheftrainer Alois Schwartz sowie Co-Trainer Dimitrios Moutas freigestellt. „Es tut mir menschlich sehr leid. Wir haben alles versucht und lange Zeit an Alu festgehalten. Nach zwei biederen Auftritten gegen Düsseldorf und Karlsruhe sahen wir uns zur Reaktion gezwungen“, wird Präsident Jürgen Machmeier in einer Pressemitteilung des SVS zitiert.

Gegen den KSC geriet Sandhausen früh in Rückstand – Jerome Gondorf traf in der achten Minute, ehe Mikkel Kaufmann (52.) und Fabian Schleusener (75.) nachlegten. Durch die Niederlage rutschte der SVS auf den letzten Tabellenplatz ab. mab