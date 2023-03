Schwetzingen zeigt sich energiegeladen

Schwetzingen. Organisator Holger Müller und seine 40 Aussteller im und rings ums Lutherhaus zeigen sich am Sonntagabend hochzufrieden. Nicht nur der Besucherzuspruch bei der Energiemesse Rhein-Neckar übertraf alle Erwartungen sondern vor allem auch die Kundengespräche, die zahlreiche Folgetermine nach sich ziehen dürften. Das Interesse an den Themen Wärmedämmung und an alternativen Heizungen und Stromerzeugung war enorm. „Die Menschen suchen verstärkt Rat, man merkt ihre Unsicherheit beim Zukunftsthema Energiewende für die eigenen vier Wände“, sagt Holger Müller.

Der verkaufsoffene Sonntag lockte viele Kunden in die Stadt – trotz des durchwachsenen Wetters. In den Geschäften wurde kräftig eingekauft. jüg