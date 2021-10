Schwetzinger Herbst kommt prima an

Schwetzingen. Die abgespeckte Version des Schwetzinger Herbstes in Kombination mit einem kleinen Streetfood-Festival kam prima an. Die Menschen freuten sich, genussvoll auf den Kleinen Planken zu feiern – natürlich unter Einhaltung der 3-G-Regel. Dies wurde entsprechend streng kontrolliert. Doch dies tat dem gemeinsamen Feiern und der Freude über tolle Livemusik keinen Abbruch, im Gegenteil. Am Samstag lebte die Schwetzinger Innenstadt wie lange nicht mehr richtig auf, die Menschen strömten, trafen sich bei besonderen Essensangeboten und nutzten die verlängerten Öffnungszeiten des Handels. kaba

