Schwetzinger ist Polizeipräsident

Mannheim/Schwetzingen. Siegfried Kollmar (59) ist der neue Polizeipräsident des Präsidiums in der Metropolregion Rhein-Neckar. Der Schwetzinger ist somit Nachfolger von Andreas Stenger, der zum 1. Mai 2021 nach Stuttgart gewechselt war und dort die Leitung des Landeskriminalamts Baden-Württemberg übernommen hatte.

„Sicherheit braucht klare Strukturen in der Führung und hervorragende Führungskräfte. Mit Siegfried Kollmar als neuem Präsident des Polizeipräsidiums Mannheim und Thomas Schöllhammer als neuem Vizepräsident des Polizeipräsidiums Heilbronn stellen wir die Weichen in puncto Sicherheit und Führung“, gab der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl nach der Sitzung des Ministerrats am Dienstag bekannt. Nach landesweiten Stellenausschreibungen und Personalauswahlverfahren wurden die beiden Polizeibeamten für ihre neue Funktion ausgewählt, heißt es in einer Pressemitteilung des Innenministeriums.

„Siegfried Kollmar ist ein Macher. Geradlinig, vorausschauend und vom Teamgedanken beseelt. Für mich ist er eine Idealbesetzung für die Leitung des Polizeipräsidiums im Ballungsraum Rhein-Neckar. Gerade im Dreiländereck mit Rheinland-Pfalz und Hessen ist in dieser Funktion ein Stratege gefragt, der es vermag, Menschen und Institutionen gleichermaßen über Grenzen hinweg zu verbinden“, sagte Innenminister Strobl.

Das Polizeipräsidium Mannheim ist zuständig für die Sicherheit von rund einer Million Menschen auf einer Fläche von etwa 1315 Quadratkilometern. Die im Dienstbezirk des Polizeipräsidiums liegenden Verwaltungszentren sind die Stadtkreise Mannheim und Heidelberg sowie der Rhein-Neckar-Kreis mit den Großen Kreisstädten Hockenheim, Leimen, Schwetzingen, Sinsheim, Weinheim und Wiesloch. Das Polizeipräsidium unterhält 17 Reviere, 27 Posten und ein Autobahnpolizeirevier. Mit rund 2650 Bediensteten zählt es zu den größten Organisationseinheiten der Polizei im Land.

Der seit Langem in Schwetzingen wohnende Siegfried Kollmar trat 1979 in den Polizeidienst ein, 1998 stieg er in den höheren Dienst auf und wurde im gleichen Jahr Referent für Öffentlichkeitsarbeit im Innenministerium. 1999 kam er ins Polizeipräsidium Mannheim, zuerst als Leiter Inspektion Zentrale Aufgaben, ab 2000 als Chef der Kriminalinspektion. 2009 wechselte er zur Polizeidirektion Heidelberg, zuerst als Leiter der Kriminalinspektion 1 und stellvertretender Kripochef, ehe er von 2010 an als Leiter der Kriminalpolizei fungierte. In gleicher Funktion wirkte er ab 2014 im neuen Polizeipräsidium Mannheim, in dem er seit 2018 zugleich Vizepräsident war.

Im Fußball war er lange als Spieler und Trainer eine feste Größe in der Region – unter anderem beim FV 08 Hockenheim und der SG Oftersheim. Zuletzt coachte er bis 2013 die SG Heidelberg-Kirchheim. zg/ali