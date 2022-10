Sechs Kilo Marihuana

Schwetzingen/Oftersheim. Da hatte die Polizei einen guten Riecher. Ein Fahndungsfahrzeug lotste am Sonntagnachmittag auf der A 5 zwischen Wiesloch und Schwetzingen einen in nördliche Richtung fahrenden Wagen auf die Rastanlage Hardtwald und kontrollierte den 42-jährigen Bulgaren am Steuer. In seinem VW waren sechs Kilogramm Marihuana in einer Tasche versteckt. Stoff, der offensichtlich zum Weiterverkauf bestimmt war und einen fünfstelligen Wert hat. Die Beamten stellten das Rauschgift sicher und nahmen den Bulgaren fest.

Die zuständige Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg erließ am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. jüg/ pol