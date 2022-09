Seidel feiert im Garten

Oftersheim. Erfolge feiern, Wunden lecken – nach einem Bürgervotum liegt das für die Kandidaten nah beieinander. Am Tag nach der Bürgermeisterwahl in Oftersheim gaben Gewinner Pascal Seidel und Verlierer Jens Geiß bereitwillig Auskunft. Seidel feierte noch am Sonntagabend mit Getreuen im eigenen Garten, während Geiß die Ruhe bevorzugte und am Montag beim Kreisverbandstag der Bürgermeister in Aglasterhausen kollegiale Zustimmung erfuhr. Der Amtsträger musste die Wahlschlappe einstecken.

Das amtliche Ergebnis wurde inzwischen bestätigt. Nur die Wahlbeteiligung musste von 54,24 auf 53,52 Prozent korrigiert werden. jog