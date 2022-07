Selbstbewusst zu „Lilien“

Sandhausen. Fußball-Zweitligist SV Sandhausen könnte nach dem 2:1-Auftaktsieg am ersten Spieltag gegen Bielefeld mit stolzgeschwellter Brust zum Derby nach Darmstadt reisen. Trainer Alois Schwartz macht dabei auch keinen Hehl daraus, bei den „Lilien“ drei Punkte holen zu wollen, warnt aber trotz der 0:2-Pleite der Hessen und dem eigenen Erfolg in der Vorwoche vor Übermut.

Der SV Darmstadt 98, der in der vergangenen Saison als Vierter knapp an der Relegation scheiterte und für angriffslustigen und emotionalen Fußball bekannt sei, dürfe ebenso wenig unterschätzt werden wie die spezielle Atmosphäre an einer der traditionsreichsten Adressen im deutschen Unterhaus. Anstoß ist am Freitagabend, 18 Uhr, am Böllenfalltor. mgw