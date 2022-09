Seltenes Lob von Schwartz

Sandhausen. Alois Schwartz, Trainer des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen, lässt sich in den Pressekonferenzen nach den Auftritten seiner Mannschaft selten dazu hinreißen, sich extrem in die eine oder andere Richtung zu äußern oder einzelne Akteure gesondert zu bewerten. Schwartz äußert sich vielmehr bodenständig und spricht über die Mannschaft als Gemeinschaft.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Umso bemerkenswerter, wie der Sandhäuser Fußballlehrer nun den Auftritt des erst 21-jährigen Neuzugangs Merveille Papela beim 0:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern am Hardtwald zusammenfasst, der nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Erik Zenga und Tom Trybull erstmals in der Startelf der Sandhäuser im defensiven Mittelfeld auflief: „Ein Lob möchte ich loswerden an den kleinen Merveille Papela. Er ist reingeschmissen worden und hat ein tolles Spiel gemacht, hat sich gut in Szene gesetzt. Wir freuen uns, so einen jungen Mann bei uns zu haben.“ jb/mgw