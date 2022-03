Sie tritt bei der Wahl an

Oftersheim. Amtsinhaber Jens Geiß und Kandidat Pascal Seidel bekommen bei der Bürgermeister-Wahl in Oftersheim eine weitere Konkurrentin: Melanie Melchior tritt an und möchte am 18. September im Rathaus einziehen.

© Melchior

Die 37-jährige Pädagogin setzt sich unter anderem für ein offenes Gemeindezentrum ein und sieht sich als gute Ansprechpartnerin für Jugendliche. Die Natur liegt ihr ebenfalls sehr am Herzen. Über ihre Ambitionen und Ziele hat die Redaktion mit Melanie Melchior gesprochen, die unteren anderem schon Kirchengemeinderätin im Ort war, das „Theater der Kirche“ geleitet hat und verschiedenen Chören, der Böhmerwaldjugend und dem TSV Oftersheim angehörte. sz