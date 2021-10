Sieben Rocker angeklagt

Hockenheim/Mannheim. Vor dem Schwurgericht der Ersten Großen Strafkammer in Mannheim sind sechs Männer und eine Frau im Alter zwischen 30 und 38 Jahren aus dem Rockermilieu eines Karlsruher Motorrad-Clubs angeklagt. Sie sollen im Dezember vergangenen Jahres den Besitzer eines Tattoo-Studios in Hockenheim mit Schlägen und Tritten gezwungen haben, ihnen die Rechte an seinem Geschäft zu überschreiben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einer der Angeklagten soll den Geschädigten durch einen Messerstich in die Lunge schwer verletzt haben. Den Angreifern wird zudem vorgeworfen, Bargeld sowie Gegenstände entwendet zu haben. mgw