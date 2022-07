Sieg für Viernheimer

Schwetzingen. Der Große Preis der Stadt Schwetzingen geht in diesem Jahr nach Viernheim. Bernd Herbert und sein Wallach „Lutz Löwenherz“ holten sich am Sonntagnachmittag die Springprüfung Klasse S* im Stechen mit Null Fehlerpunkten und der schnellsten Zeit. Auf den zweiten Platz kam beim Turnier des Reitervereins Schwetzingen Hannah Schleef mit ihrem Hengst „Kilian“ vom RV Mannheim. Das Paar blieb im Stechen ebenfalls fehlerfrei. Den dritten Rang belegte Günter Treiber auf „Top Gun“ vom Reiterverein Eppelheim. Michael Hoffmann (RFV Zeiskam), der schon zehn Springen in Schwetzingen gewonnen hat, musste sich mit „Connetto“ mit dem fünften Platz begnügen. vw

