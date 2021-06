So steht es um die Inklusion im Kreis

Kreis/Oftersheim. Der kommunale Behindertenbeauftragte Patrick Alberti hat in den vergangenen fünf Jahren viel für die Barrierefreiheit im Rhein-Neckar-Kreis getan. Ende Juli verabschiedet er sich aus dem Landratsamt – jetzt zieht er Bilanz.

Besonders in den Zeiten der Pandemie hat er sich für Menschen mit Behinderungen eingesetzt. Alberti ist der Meinung, dass das Ungleichgewicht in den vergangenen Monaten noch sichtbarer wurde. Beispielsweise in der Inklusion am Arbeitsmarkt oder auch bei der Impfpriorisierung. „Menschen mit Behinderungen wurden häufig vergessen“, sagt er. In den kommenden Jahren sei für ihn die digitale Barrierefreiheit wichtig – darauf sollte unter anderem der Fokus liegen. nina