So unterstützen die Kurpfälzer

Region. Wie wird die Aufnahme von Menschen aus der Ukraine in Schwetzingen organisiert? Wer unterstützt vor Ort? Welche Sammelaktionen für Spenden stehen an?

Unsere Reporter haben sich in dieser Ausgabe unter anderem ein Bild über die Unterbringung der Flüchtenden in der Kreissporthalle in Schwetzingen gemacht. Oberbürgermeister Dr. René Pöltl erzählt zudem in einem Kurzinterview von weiteren kommunalen Hilfsaktionen auch seitens der Bürgermeister. Außerdem haben wir Laura Thür aus Plankstadt über die Schultern geschaut, die mit selbst gefertigtem Schmuck Spenden für die Menschen in der Ukraine sammelt. sz

