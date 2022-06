Spargelsaison am Ende

Oftersheim. Der Klimawandel ist in der Landwirtschaft unübersehbar. Die drei Oftersheimer Landwirte Gerd Koppert, Emil Siegel und Christian Gieser beenden ihren Spargelverkauf immer früher im Jahr. Die alte Bauernregel „Kirschen rot, Spargel tot“, die eigentlich mit dem Johannistag am 24. Juni in Zusammenhang steht, gilt zwar noch – doch das Datum hierfür rückt immer weiter nach vorn. Am Freitag, 17. Juni, können Kunden ein letztes Mal bei Koppert das Edelgemüse erwerben und bei Gieser bis einschließlich Donnerstag, 16. Juni. Siegel hat den Verkauf bereits abgeschlossen. Die Spargelsaison ist zu Ende. mgw

