Sparkasse Heidelberg wächst weiter

Region. Die Bilanz der Sparkasse Heidelberg wächst 2021, getrieben vor allem durch eine ungebremst hohe Nachfrage nach Wohnbaufinanzierungen. Auch die Anzahl der Konten und Depots steigt. Die Marktanteile im Privatkundengeschäft wachsen weiter. Das verkündete der Vorstand bei der Jahrespressekonferenz in Heidelberg.

Die Kunden hätten 2021 vermehrt auf Wertpapieranlagen gesetzt, um Niedrigzins und Inflation entgegenzuwirken, sagte der Vorstandsvorsitzende Rainer Arens. Die Depotbestände seien stark gewachsen – um 25 Prozent.

Allerdings seien die positiven Aufschwungprognosen für 2022 seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine verflogen. „Auch die Inflation und die Pandemie belasten die Wirtschaft weiterhin; und das nach bereits zwei wirtschaftlich schwachen Pandemiejahren“, erklärte Arens. Ende des Jahres will die Sparkasse in ihren neuen Gebäudekomplex am Europaplatz in der Heidelberger Bahnstadt umziehen. ali

