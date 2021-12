"Spaziergänge“ in Schwetzingen ohne Zwischenfälle Friedliche Proteste

Schwetzingen. Etwa 70 bis 80 Personen waren am Montagabend in der Stadt bei sogenannten „Spaziergängen“ unterwegs. Anders als in Mannheim, wo bei den nicht angemeldeten Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen Polizisten bei der Durchsetzung des Versammlungsverbotes angegriffen und verletzt wurden, blieb es hier friedlich.

Die Polizei war schon am frühen Abend mit starken Kräften vertreten. Einsatzfahrzeuge sowie Polizisten auf Motorrädern drehten ihre Runden durch die Straßen. Personengrüppchen bewegten sich vom Bahnhof in Richtung Schlossplatz und Fußgängerzone kreuz und quer durch die Stadt. Einige Protestierer hielten Kerzen in der Hand, andere trugen Schilder vor sich her. Vom Einsatzzug der Polizei wurden Kräfte im Verlauf des Abends nach Mannheim abgezogen. Körperliche Gewalt gab es in Schwetzingen nicht.

Ab und an waren verbale Proteste wie „Schämt euch“ oder „Habt ihr Angst vor Kerzen?“ gegen die Ordnungskräfte zu hören. Dieses Mal konnten die Demonstranten auch keine Grablichter auf der Rathaustreppe abstellen, wie es ihnen noch am Nikolaustag gelungen war. Schon gegen 20 Uhr war das Ganze vorbei und die Menschen machten sich mit ihren Lichtern wieder auf den Heimweg.

Positive Bilanz des Ordnungsamts

Man habe positiv zur Kenntnis genommen, dass alles friedlich geblieben ist, meinte Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel gegenüber unserer Zeitung. Die Versammlungsfreiheit sei ein hohes und vom Grundgesetz geschütztes Gut in unserer Demokratie. Dazu gehöre aber auch, dass solche Demonstrationen angemeldet werden und ein Versammlungsleiter benannt wird. Dann könne man vorher ein Kooperationsgespräch führen.

Seidel, der mit Kräften des Ordnungsamtes die ganze Zeit vor Ort war, hat aber wenig Hoffnung. Es sei eher zu erwarten, dass es auch an den nächsten Montagen bei nicht genehmigten „Spaziergängen“ gegen die Corona-Maßnahmen bleibt. vw