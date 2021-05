Speyer macht jetzt endlich wieder auf

Speyer. Die Speyerer leiden seit Tagen wie die Hunde. Alle ringsum dürfen Geschäfte und wenigstens die Außengastronomie öffnen, aber gerade die Weggeh- und Einkaufsstadt links des Rheins muss wegen leicht erhöhter Inzidenzzahlen noch immer alles geschlossen halten. Und das, weil für zwei Tage der Abwärtstrend nochmals umgekehrt worden war und die Inzidenz knapp über die magische Zahl 100 schwappte.

Aber jetzt ist es soweit: Ab Freitag, 28. Mai, tritt in Speyer die Bundesnotbremse außer Kraft. Da die Sieben-Tage-Inzidenz laut Meldungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Mittwoch den fünften Werktag in Folge unter 100 lag, gelten die Regelungen des Landes Rheinland-Pfalz.

„Wir freuen uns sehr, dass sich der positive Effekt der Schutzmaßnahmen eingestellt hat. Speyer hat sich von Pandemiebeginn an durch eine stringente Kontaktnachverfolgung und breitgefächerte Schnellteststrategie ausgezeichnet. Beides erzielt eine frühe Unterbrechung der Infektionsketten und dämmt das Infektionsgeschehen ein. Dass die Inzidenz seit dem Pfingstwochenende konstant unter der 50er Marke liegt, zeigt, dass wir mit einem guten Gefühl in den Sommer starten und die Bürger für ihre Anstrengungen belohnt werden können“, sagt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler unserer Zeitung.

Draußen keine Maskenpflicht

„Daher wird die Stadt die aktuelle Allgemeinverfügung zum 31. Mai auslaufen lassen, sodass ab Montag in der Innenstadt und am Berliner Platz keine Maskenpflicht mehr gilt. Diese Änderung soll aber nicht von dem Verantwortungsbewusstsein entbinden. Wir müssen achtsam bleiben, um die Freiheiten nicht wieder aufgeben zu müssen“, unterstreicht die Stadtchefin.

Schon ab Freitag wird die Ausgangsbeschränkung von 22 bis 5 Uhr aufgehoben und die Kontaktbeschränkungen gelockert. So dürfen sich im öffentlichen Raum zwei Haushalte treffen, maximal fünf Personen, wobei Kinder bis einschließlich 14 Jahren sowie Geimpfte und Genesene mit entsprechendem Nachweis nicht mitzählen.

Der gesamte Einzelhandel kann öffnen. Neben Maskenpflicht und Abstandsgebot darf sich in Einrichtungen mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern höchstens eine Person pro 10 Quadratmetern aufhalten, bei einer Verkaufsfläche drüber gilt die Regelung von einer Person pro 20 Quadratmetern.

Die Außengastronomie darf öffnen: Die Bewirtung darf nur an Tischen mit festem Sitzplatz und mit Masken- und Vorausbuchungspflicht bis zum Platz sowie unter Kontakterfassung erfolgen. Eine Bewirtung an der Theke und Selbstbedienung sind nicht zulässig. Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht befreit. Auch Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und Wohnmobilstellplätze können wieder aufmachen. jüg

