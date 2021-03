Speyer. Die Stadt Speyer zieht die Notbremse: Ab Freitag müssen unter anderem die Außengastronomie und Museen wieder schließen und der Einzelhandel muss neben Abhol-, Bring- und Lieferservice wieder strengeres Termin-Shopping mit Einzelterminen einführen. Zudem erlässt die Stadtverwaltung eine Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr.

Nachdem der Sieben-Tage-Inzidenzwert an drei aufeinander folgenden Tagen über 100 lag (Donnerstag um 14.10 Uhr: 132,5), sei die Notbremse eine „sinnvolle und leider nötige Maßnahme, um das Infektionsgeschehen einzudämmen“, erklärt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. Erst wenn die Stadt sieben Tage in Folge unter einem Inzidenzwert von 100 liegt, kann wieder gelockert werden. Unabhängig davon arbeite die Stadt ihr Konzept zum „Speyerer Tagesticket“ weiter aus, um es in den kommenden Tagen beim Land einzureichen. müm