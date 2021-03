Schwetzingen/Hockenheim. Bei einem Treffen mit Mitgliedern der Initiative zur Rettung des Stadtwaldes in Hockenheim hörte sich der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Bundestag, Cem Özdemir, Vorschläge an, wie der Rastplatz besser genutzt werden könnte, ohne den Wald abzuholzen. Der ehemalige Bundesvorsitzende der Grünen war auf Einladung von Landtagskandidat Dr. Andre Baumann in die südliche Kurpfalz gekommen.

Bei einem Gespräch in der Redaktion der Schwetzinger Zeitung kritisierte er das Corona-Krisenmanagement der Bundesregierung und die mangelhafte Digitalisierung der Schulen. Özdemir fordert den Ausstieg der Autoindustrie aus der Verbrennungstechnik für Neuzulassungen bis 2030. Ob er als Nachfolger für das Amt des Ministerpräsidenten zur Verfügung stünde, falls Winfried Kretschmann in den Ruhestand ginge, wollte er nicht kommentieren.

Cem Özdemir auf Wahlkampftour in der Schwetzinger Innenstadt. © Hardung

Interessant war sein Besuch in der Mayerhof-Apotheke, die als Vorzeigemodell für erfolgreiches Unternehmertum mit Migrationshintergrund dienen kann.